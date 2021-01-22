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الأردن.. ملف خربة النحاس الأثرية في وادي فينان

قدمت جمعيات بيئية أردنية ملف خربة النحاس الأثرية في وادي فينان (جنوبي البلاد) إلى منظمة اليونسكو لاعتمادها ضمن قائمة التراث العالمي. وتزخر تلك المنطقة بتنوع بيئي واسع ومنجما للتنقيب عن النحاس.