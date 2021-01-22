البث الحي
02:59

الأردن.. ملف خربة النحاس الأثرية في وادي فينان

قدمت جمعيات بيئية أردنية ملف خربة النحاس الأثرية في وادي فينان (جنوبي البلاد) إلى منظمة اليونسكو لاعتمادها ضمن قائمة التراث العالمي. وتزخر تلك المنطقة بتنوع بيئي واسع ومنجما للتنقيب عن النحاس.
22/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطينيون يخشون ضم أراضيهم لمخطط إقامة حدائق توراتية

02:40
(الجزيرة)

عائلات سورية نازحة تفترش العراء في ظل ظروف مناخية قاسية

02:07
(الجزيرة)

إيران ترفض كليا عقد أي اتفاق نووي جديد مع إدارة بايدن

02:32
(الجزيرة)

ابتكار قلب صناعي يزرع الأمل في قلوب المرضى

01:41
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطينيون يخشون ضم أراضيهم لمخطط إقامة حدائق توراتية

02:40
(الجزيرة)

عائلات سورية نازحة تفترش العراء في ظل ظروف مناخية قاسية

02:07
(الجزيرة)

إيران ترفض كليا عقد أي اتفاق نووي جديد مع إدارة بايدن

02:32
(الجزيرة)

ابتكار قلب صناعي يزرع الأمل في قلوب المرضى

01:41
المزيد من التقارير الإخبارية

فلسطينيون يخشون ضم أراضيهم لمخطط إقامة حدائق توراتية

(الجزيرة)

عائلات سورية نازحة تفترش العراء في ظل ظروف مناخية قاسية

(الجزيرة)

إيران ترفض كليا عقد أي اتفاق نووي جديد مع إدارة بايدن

(الجزيرة)

ابتكار قلب صناعي يزرع الأمل في قلوب المرضى

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وُصف بالمعجزة.. هل يقهر هذا الدواء كورونا؟

إسطنبول.. تركيا تستعد لتدشين أول فرقاطة محلية الصنع

"إسطنبول" أول فرقاطة حربية تركية الصنع (الأناضول)

نشر عقب اعتقال نافالني.. فيلم عن "قصر بوتين" الفخم و"فساد" السلطة يثير ضجة في روسيا

الاتحاد التشيكي يرفض منح رونالدو لقب أفضل هداف بالتاريخ

رونالدو يحتفل بتتويج يوفنتوس بالسوبر الإيطالي (رويترز)