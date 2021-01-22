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ابتكار قلب صناعي يزرع الأمل في قلوب المرضى

لفت طبيب كردي عراقي مغترب في السويد أنظار العالم إليه، بعد تمكنه من ابتكار قلب صناعي جرى اختباره بنجاح على الحيوانات. ويرى الأطباء أن فاعلية القلب من شأنها زرع الأمل في قلوب المرضى حول العالم.