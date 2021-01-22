02:32

إيران ترفض كليا عقد أي اتفاق نووي جديد مع إدارة بايدن

تستقبل إيران دخول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض بإعادة صياغة مستويات مواقفها في مرحلة ما بعد رحيل ترامب. كما ترفض إيران كليا فكرة عقد اتفاق جديد أو إضافة أي بنود جديدة.