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إدارة بايدن.. ما ملامح السياسة الخارجية الأميركية الجديدة؟

مع تولي الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، شرع صناع القرار والرأي في العالم يتطلعون إلى ما ستصبح عليه السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة، قياسا على إدارة ترامب المنصرفة