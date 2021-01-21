search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:21
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/1/21
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/1/21) أبرز القضايا التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تعطل امتحان مزاولة المهنة لأطباء الامتياز في مصر، وكذلك تعاطف النشطاء مع اللاجئين السوريين
21/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
إثيوبيا تدعو السودان للعودة إلى الاتفاقيات الثنائية لحل المشاكل الحدودية
play
02:21
بعجز بلغ 1,4%.. السودان يقر موازنة عام 2021
play
02:38
إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد وبالمنطقة الخضراء عقب التفجيرين
play
02:24
تسلسل زمني للتفجيرات التي وقعت في بغداد خلال السنوات الخمس الماضية
play
01:11
مقاطع حول هذه القصة
إثيوبيا تدعو السودان للعودة إلى الاتفاقيات الثنائية لحل المشاكل الحدودية
play
02:21
بعجز بلغ 1,4%.. السودان يقر موازنة عام 2021
play
02:38
إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد وبالمنطقة الخضراء عقب التفجيرين
play
02:24
تسلسل زمني للتفجيرات التي وقعت في بغداد خلال السنوات الخمس الماضية
play
01:11
المزيد من التقارير الإخبارية
إثيوبيا تدعو السودان للعودة إلى الاتفاقيات الثنائية لحل المشاكل الحدودية
بعجز بلغ 1,4%.. السودان يقر موازنة عام 2021
إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد وبالمنطقة الخضراء عقب التفجيرين
تسلسل زمني للتفجيرات التي وقعت في بغداد خلال السنوات الخمس الماضية
الأكثر قراءة
هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا
بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد
للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل
إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية