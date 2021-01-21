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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/1/21

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/1/21) أبرز القضايا التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تعطل امتحان مزاولة المهنة لأطباء الامتياز في مصر، وكذلك تعاطف النشطاء مع اللاجئين السوريين