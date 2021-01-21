02:17

صناعات يدوية بأساليب احترافية بأنامل فلسطيني مبدع

الشغف بالصناعات اليدوية دفع الشاب الفلسطيني سامي عبد الله إلى تأسيس مشروع محلي لتسويق أعماله، حيث يعمل سامي على تصنيع تحف مميزة، ويستخدم مجموعة مختلفة من المواد من خلال مزجها بأساليب احترافية.