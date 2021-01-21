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حرائق قياسية بغابات البرازيل في عام 2020

شهدت غابات البرازيل خلال عام 2020 أعلى عدد من الحرائق منذ عقد من الزمن، وشملت الحرائق غابات الأمازون وغابات أخرى، ووثقت وكالة أبحاث الفضاءِ البرازيلية أكثر من ٢٢٢ ألف حريق خلال العام الماضي.