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تفجير مزدوج يوقع عشرات القتلى والجرحى وسط بغداد

عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج استهدف سوقا شعبيا مكتظا في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية إن انتحارييْن فجرا نفسيهما بعد ملاحقة الشرطة لهما.