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بعجز بلغ 1,4%.. السودان يقر موازنة عام 2021

بعد أسابيع من الحدل والنقاش اجتمع مجلس السيادة في السودان مع الحكومة لاعتماد موازنة عام 2021، والتي تضمنت عجزا بلغ نحو 1.4%، وتعول السلطات السودانية على المعونات الخارجية لسد العجز أو نسبة كبيرة منه.