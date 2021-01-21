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الثلوج تفاقم معاناة النازحين في مخيمات الحدود السورية التركية

أوضاع إنسانية سيئة يعيشها النازحون في مخيمات الحدود السورية التركية جراء انخفاض درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على مخيماتهم، وانعدام وسائل التدفئة.