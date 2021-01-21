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إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد وبالمنطقة الخضراء عقب التفجيرين

فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة بغداد وفي المنطقة الخضراء عقب التفجيرين اللذين وقعا اليوم وسط العاصمة وأسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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