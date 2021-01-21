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إثيوبيا تدعو السودان للعودة إلى الاتفاقيات الثنائية لحل المشاكل الحدودية

دعت السلطات الإثيوبية نظيرتها السودانية للعودة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما، وآليات ترسيم الحدود لفض النزاع الحدودي المستعر بينهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.