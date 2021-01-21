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أحزاب جديدة تعتزم المشاركة في الانتخابات النيابية بالعراق

بدأت تظهر على الساحة السياسية بالعراق أحزاب جديدة تعتزم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتباينت الرؤى بشأن ذلك لدى الشارع العراقي.