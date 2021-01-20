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ما وراء الخبر- السلطات الأميركية تكثف الإجراءات الأمنية قبيل تنصيب بايدن

ناقشت حلقة (2021/1/19) من برنامج “ما وراء الخبر” تكثيف السلطات الأميركية إجراءاتها الأمنية في العاصمة واشنطن ومدن أخرى، تحسبًا لهجمات قد ينفّذها يمينيون متطرفون أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.