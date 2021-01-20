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01:22

كيف سيتسلم بايدن الحقيبة النووية من ترامب؟

درجت العادة في الولايات المتحدة أن يسلم الرئيس المنصرف الرئيس الجديد الحقيبة النووية وذلك خلال حفل التنصيب؛ لكن الوضع اختلف هذا العام، فدونالد ترامب لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن، فما مصير هذه الحقيبة؟
20/1/2021
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