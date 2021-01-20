01:54

فن الكريستال.. معرض جماعي نظمة الحي الثقافي بقطر

“فن الكريستال” معرض جماعي في الدوحة نظمه الحي الثقافي (كتارا)، وقدم خلاله عدد من الفنانين أعمالهم برؤية تشكيلية جديدة. ويستعرض التقرير تجربة 3 فنانين أبدعوا عبر استخدام مادة الرزين.