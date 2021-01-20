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01:54
فن الكريستال.. معرض جماعي نظمة الحي الثقافي بقطر
“فن الكريستال” معرض جماعي في الدوحة نظمه الحي الثقافي (كتارا)، وقدم خلاله عدد من الفنانين أعمالهم برؤية تشكيلية جديدة. ويستعرض التقرير تجربة 3 فنانين أبدعوا عبر استخدام مادة الرزين.
20/1/2021
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