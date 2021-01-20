03:31

فنانة سورية كندية تمزج في أغانيها بين الشرق والغرب بطريقة كلاسيكية

نور خضر فنانة سورية كندية تمزج نور في أغانيها بين الشرق والغرب بطريقة كلاسيكية، وتميز غناؤها في دمج الموسقى العربية مع موسيقى السكان الأصليين في كندا، مما جعل لها جمهورا كنديا كبيرا.