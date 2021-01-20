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02:22
رحيل الإعلامي والمذيع سامي حداد بعد عقود من العطاء
توفي الإعلامي سامي حداد بعد عقود من العطاء، ومسيرة ثرية في المجالين الإذاعي والتلفزيوني العربي، كما كان من الرعيل الأول لقناة الجزيرة، وأول رئيس تحرير فيها، وأشرف على تدريب الصحفيين الأوائل بها.
20/1/2021
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