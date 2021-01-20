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رحيل الإعلامي سامي حداد بعد مسيرة زاخرة في العمل الإذاعي والتلفزيوني

توفي الإعلامي سامي حداد الذي يعد أحد أبرز وجوه الرعيل الأول في قناة الجزيرة بعد عقود من العطاء، ومسيرة ثرية في المجالين الإذاعي والتلفزيوني عربيا.