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تقارب مواقف الطبقة السياسية في الجزائر من مقترح نص قانون الانتخابات الجديد

تقاربت مواقف الطبقة السياسية في الجزائر من مقترح نص قانون الانتخابات الجديد، لا سيما بعد إلغاء نظام القائمة المغلقة والاستعاضة عنه بالقائمة النسبية المفتوحة.