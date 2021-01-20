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بروتوكول وداع الرئيس السابق واستقبال الجديد في البيت الأبيض

يشهد البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني مغادرة العائلة الرئاسية السابقة، وانتقال الرئيس الجديد وعائلته للإقامة فيه، التقرير يستعرض مراحل التسلم والتسليم بين العائلتين الرئاسيتين.