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الديمقراطية الأميركية اهتزت صورتها أمام العالم.. فما مصيرها خلال الأيام القادمة؟

الديمقراطية الأميركية اهتزت صورتها أمام العالم بأسره، فما مصيرها خلال الأيام القادمة؟ لا سيما بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، وهل بتولي الرئيس جو بايدن السلطة ستتعافى؟