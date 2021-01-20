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02:12

التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية في ليبيا

وافق 51 عضوا من أعضاء الملتقى السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، في حين رفضها 19 آخرون، وبقي الشوط الأهم هو اجتياز أعضاء الملتقى السياسي عقبة التوافق لتسمية الذين سيشغلون هذه المناصب.
20/1/2021
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