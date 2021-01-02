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26:57
ما وراء الخبر- عشية ذكرى مقتل سليماني.. قآني يهدد وأميركا تحذر
ناقشت حلقة (2021/1/1) من برنامج “ما وراء الخبر” تهديدات قائد فيلق القدس إسماعيل قآني بالانتقام عشية ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.
1/1/2021
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