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ما وراء الخبر- عشية ذكرى مقتل سليماني.. قآني يهدد وأميركا تحذر

ناقشت حلقة (2021/1/1) من برنامج “ما وراء الخبر” تهديدات قائد فيلق القدس إسماعيل قآني بالانتقام عشية ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.
1/1/2021
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