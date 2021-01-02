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قائد فيلق القدس الإيراني يجدد تأكيده على الانتقام لسليماني

جدد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني تأكيده على الاحتفاظ بحق الانتقام لاغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني، مؤكدا أن إيران لا تزال مستعدة للرد.