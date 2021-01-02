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فلسطينيون يعيشون كابوس الاحتلال وعدوى فيروس كورونا

حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم منذ عدة أشهر، بحجة انتشار فيروس كورونا. وينتاب الأهالي الخوف على أبنائهم بعد حرمانهم من إدخال مواد التعقيم التي يحتاجون إليها.