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زيمبابوي.. تسويق الخضار والفواكه عبر الإنترنت

فكرة أن تشتري غذاءك طازجا من المزرعة ربما تروق لكثير من أولئك الباحثين عن طعام صحي، وهي مدخل لمشروع في مدينة هراري مبني على إيصال الخضروات والفواكه الطازجة من المزرعة إلى المستهلك دون انتظار أو تخزين.