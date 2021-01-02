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حصانة الرؤساء.. الهرب من المساءلة أم استحقاق مشروع؟

يفتح سعي العديد من الرؤساء الحصول على الحصانة بعد انتهاء فترة حكمهم، الباب أمام تساؤلات عما إذا كانو،ا كما تقول أغلبيتهم الساحقة، قد أبلوا أحسن البلاء وحققوا لبلدانهم أفضل الإنجازات.