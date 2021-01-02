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تعرف على تاريخ السبحة وكيف تمت المحافظة عليها في مصر

ارتبطت السُبْحة ثقافيا بالمجتمعات العربية وتخطت ذلك إلى أقاصي آسيا وقلب أوروبا وثقافات أخرى حول العالم. ياسر عبد الجواد صانع سبح في منطقة الحسين وسط العاصمة المصرية القاهرة.