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تركيا.. حرفة صباغة الخيوط بالطرق التقليدية

يعتبر الحاج إحسان كري أغاتش آخر حرفي في تركيا يعمل في صباغة الخيوط بالطرق التقليدية، باستخدام الأصباغ الطبيعية. ويسعى الحاج إحسان إلى نقل الحرفة للأجيال القادمة.