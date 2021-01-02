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بريطانيا والبريكست والدعوة إلى استقلال إسكتلندا

أعلن الحزب القومي الإسكتلندي أن اتفاق ما بعد البريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، يعزز الدعوة إلى استقلال إسكتلندا عن بريطانيا.