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02:20
بريطانيا.. قانون السوق الداخلية المشتركة
يعرض محمد رجيب تفاصيل ما يعرف بــ”السوق الداخلية” الأساس القانوني للتجارة في بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للأوروبيين. وكان ذلك قد أثار جدلا محليا وعالميا.
2/1/2021
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