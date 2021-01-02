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بريطانيا تغادر السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي

بدأت بريطانيا اليوم أول أيامها خارج الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بعد سريان القوانين الجديدة التي يشملها الاتفاق البريطاني الأوروبي. وقد بدأت الشاحنات البريطانية عبور الحدود مع فرنسا بعد إعفاء المصدرين.
1/1/2021
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