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العراق.. حب تعلم العزف على آلة الغيتار

يسعى شباب عراقيون لتعلم العزف على آلة الغيتار في معهد لتعلم العزف على هذه الآلة، حيث يقضون أوقاتا جميلة وإبداعية ومحاضرات يتعلمون فيها أصول العزف على الغيتار.