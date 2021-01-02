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الصومال.. غياب التعليم للأطفال أكبر المشاكل التي تواجه النازحين

شكّل النزوح ظاهرة بارزة في الصومال خلال السنوات الأخيرة، بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، ورغم ما يترتب على ذلك من أوضاع معيشية صعبة، فإن أكبر مشكلة تواجه النازحين هي عدم توفر فرص التعليم لأطفالهم.