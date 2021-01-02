02:21

الجزيرة نت.. أكثر المواقع تأثيرا على مستوى العالم

احتفى موقع الجزيرة نت مع حلول الساعات الأولى من العام الجديد بالذكرى 20 لإطلاق الموقع بتعديل شكل واجهته، ليتيح التعرف على المحتوى الذي أُعد خصيصا للتعريف بما أنجزه أول موقع إخباري باللغة العربية.