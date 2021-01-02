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الأردن.. شابة تفوز بجائزة الأمم المتحدة لتكنولوجيا الأعمال

نجحت المهندسة الأردنية أفنان علي في الفوز بجائزة الأمم المتحدة لتكنولوجيا الأعمال، في مجالات الريادة والابتكار ودعم الطفل. أسست منصتها الريادية “يوريكا”، ما مكّنها من الفوز بالجائزة العالمية.