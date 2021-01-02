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إيران تهدد برد عسكري حاسم مع أي اعتداء عليها

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي من أن أي تحركات عدوانية ضد إيران ستقابل برد عسكري حاسم وقوي، وفق تعبيره. كما أكد سلامي أن الجزر الثلاث في المياه الخليجية جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.