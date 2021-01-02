search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
02:28
إيران تعلن عن نيتها بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة أعلنت فيها نيتها بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
2/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تونس.. حب للحياة الريفية
play
02:07
الصومال.. محاولات لإحياء الأغاني القديمة ومنع اندثارها
play
01:56
سوريا.. ركود سوق السيارات في ريف حلب بعد قرار استيراد السيارات
play
02:11
فلسطين.. إبداعات فنية زمن كورونا
play
02:35
مقاطع حول هذه القصة
تونس.. حب للحياة الريفية
play
02:07
الصومال.. محاولات لإحياء الأغاني القديمة ومنع اندثارها
play
01:56
سوريا.. ركود سوق السيارات في ريف حلب بعد قرار استيراد السيارات
play
02:11
فلسطين.. إبداعات فنية زمن كورونا
play
02:35
المزيد من التقارير الإخبارية
تونس.. حب للحياة الريفية
الصومال.. محاولات لإحياء الأغاني القديمة ومنع اندثارها
سوريا.. ركود سوق السيارات في ريف حلب بعد قرار استيراد السيارات
فلسطين.. إبداعات فنية زمن كورونا
الأكثر قراءة
كورونا.. رعب في مستشفى مصري يعالج مصابين بالفيروس والهند تجيز لقاحيْن وحصيلة قياسية بأميركا
حشود ببغداد لإحياء ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. وحزب الله العراقي يعلن موقفه من "الثأر"
لوبوان: مأساة أجانب ألقت بهم السلطات اليابانية على قارعة الطريق
زائر السودان الغامض.. كويكب مجهول يحتوي على بلورات مائية نادرة