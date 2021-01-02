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02:28

إيران تعلن عن نيتها بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة أعلنت فيها نيتها بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
2/1/2021
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