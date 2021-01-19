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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/18)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/18) تفاعل رواد منصات التواصل مع نداء الاستغاثة لإنقاذ المخيمات السورية الغارقة بسبب الأمطار، كما رصدت التفاعل العالمي مع المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني.
18/1/2021
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