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مناورات عسكرية برية.. رسائل طهران لواشنطن حول استعدادها للتفاوض والمواجهة

أجرت إيران مناورات لقواتها البرية شرقي البلاد، في رسالة واضحة لواشنطن قبيل ساعات من تولي جو بايدن رئاسة البيت الأبيض، مفاذها استعدادها للعودة للتفاوض بشأن الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته استعدادها لمو