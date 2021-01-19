search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:36
مستشفيات "رئة العالم" تعاني نقص الأكسجين
تعاني مدينة مناوس عاصمة ولاية الأمازون من انهيار النظام الصحي بعد الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، مما زاد اكتظاظ المستشفيات وأدى إلى فقدان الأكسجين منها، وتسبب في فوضى كبيرة.
19/1/2021
-
|
آخر تحديث: 20/1/2021
12:27 AM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
اللمسات الأخيرة لحفل تنصيب استثنائي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
play
01:38
كيف سيتسلم بايدن الحقيبة النووية من ترامب؟
play
01:22
نقص إمدادات الأكسجين كابوس لمرضى كورونا في مناوس البرازيلية
play
02:35
فن الكريستال.. معرض جماعي نظمة الحي الثقافي بقطر
play
01:54
مقاطع حول هذه القصة
اللمسات الأخيرة لحفل تنصيب استثنائي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
play
01:38
كيف سيتسلم بايدن الحقيبة النووية من ترامب؟
play
01:22
نقص إمدادات الأكسجين كابوس لمرضى كورونا في مناوس البرازيلية
play
02:35
فن الكريستال.. معرض جماعي نظمة الحي الثقافي بقطر
play
01:54
المزيد من التقارير الإخبارية
اللمسات الأخيرة لحفل تنصيب استثنائي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
كيف سيتسلم بايدن الحقيبة النووية من ترامب؟
نقص إمدادات الأكسجين كابوس لمرضى كورونا في مناوس البرازيلية
فن الكريستال.. معرض جماعي نظمة الحي الثقافي بقطر
الأكثر قراءة
بعد تنصيبه رئيسا لأميركا.. بايدن يبدأ ولايته بتوقيع مراسيم رئاسية في الكونغرس
كورونا.. 3 سلالات متحورة جديدة ترعب العالم
تحدث عن "شرف العمر" وترك رسالة لبايدن.. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة ويقول: آمل أن نلتقي قريبا
لأن حمية الكيتو تعمل بالفعل.. العلماء يعيدون النظر في مسببات أمراض القلب الفعلية