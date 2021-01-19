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مستشفيات "رئة العالم" تعاني نقص الأكسجين

تعاني مدينة مناوس عاصمة ولاية الأمازون من انهيار النظام الصحي بعد الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، مما زاد اكتظاظ المستشفيات وأدى إلى فقدان الأكسجين منها، وتسبب في فوضى كبيرة.
19/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202112:27 AM (مكة المكرمة)
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