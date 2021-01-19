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مراسم تنصيب الرؤساء الأميركيين

تعتبر مراسم تنصيب الرؤساء الأميركيين المتعاقبين تقليدا راسخا في الديمقراطية الأميركية. ورغم إدخال تعديلات كثيرة على هذا الحدث التاريخي، فإن جوهره لم يتغير.