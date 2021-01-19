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محكمة في ضواحي موسكو تقضي بتمديد فترة اعتقال نافالني

قضت محكمة في ضواحي موسكو بتمديد فترة اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني حتى 15 فبراير/شباط المقبل، وقد دعا نافالني أنصاره للتظاهر بعد أن وصف الظروف التي حوكم فيها بأنها تمثل انتهاك للقانون.