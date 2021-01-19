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كإجراء احترازي لتفادي كورونا.. اعتماد نظام التعليم المدمج بسلطنة عمان

قررت اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا العودة التدريجية لطلبة بعض الصفوف في المدارس الحكومية بنظام التعليم المدمج.