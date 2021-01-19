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علماء يروجون لفعالية لقاح كورونا بفيديوهات تيك توك

قررت منظمة الصحة العالمية عبر تطبيق تيك توك الشبابي مواجهة كثير من المعلومات المغلوطة لدى هؤلاء الشباب بشأن فعالية لقاح كورونا، فخصصت فريقا طبيا يبث الحقيقة من قلب المختبرات.