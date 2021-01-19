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عاصمة الأمازون.. انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا

تعاني مدينة مناوس عاصمة ولاية الأمازون من انهيار النظام الصحي بعد الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، مما زاد اكتظاظ المستشفيات وأدى إلى فقدان الأكسجين منها، وتسبب في فوضى كبيرة.