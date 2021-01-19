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01:19
شبان متطوعون ينظمون فعالية لنقل معاناة أطفال مخيمات الشمال السوري
في كل شتاء يعاني سكان مخيمات الشمال السوري جراء الظروف المناخية الصعبة، مثل سقوط الأمطار وتشكل السيول، وتتعدد أشكال المعاناة من غرق المخيمات وتهدم بعض الخيام.
18/1/2021
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