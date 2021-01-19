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تونس.. عمليات كر وفر ليلية بين شباب ورجال الشرطة

احتجاجات دون شعارات واضحة، رافقتها عمليات سلب ونهب للأملاك العامة والخاصة ومواجهات مع القوات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع.