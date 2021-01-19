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تأهب أمني كبير في واشنطن لتأمين حفل تنصيب بايدين

تشهد واشنطن وكبرى المدن الأميركية إجراءات أمنية مشددة وحالة من التوتر غير مسبوقة، وانتشارا عسكريا كثيفا وإغلاق كل الشوارع والطرقات المؤدية إلى مبنى الكابيتول لتأمين حفل تنصيب بايدين.